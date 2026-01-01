Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

"Проектное количество квартир уменьшилось на 30,7% (с 11,699 тыс. до 8,112 тыс.), а проектная площадь жилья – на 29,5% (с 570,2 тыс. до 401,9 тыс. кв. м)", – добавляют в bnMAP.pro.

Москва остается лидером среди мегаполисов по числу новых проектов и числу корпусов в новостройках. Всего новые проекты появились в июле в 13 из 17 мегаполисов (исключениями стали Красноярск, Новосибирск, Пермь, Челябинск).

Средняя цена "квадрата" прибавила почти 20%

Двумя днями ранее, 4 августа, в bnMAP.pro рассказывали о динамике цены квадратного метра в новостройках столицы (без учета Новой Москвы).

"Средняя цена квадратного метра новостроек на экспозиции в «старой» Москве по итогам июля составила 626,93 тыс. рублей, что практически соответствует уровню июня (минус 0,04%; было 627,20 тыс. рублей). За год показатель вырос на 18,7% (в июле прошлого года он составлял 528,05 тыс. рублей за кв. м)", – указывали в bnMAP.pro.

Наиболее значительный рост был зафиксирован в массовом сегменте (эконом- и комфорт-класс). Аналитики связывают это с постепенным вымыванием наиболее доступного предложения.