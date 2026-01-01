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Число новых проектов новостроек в Москве сократилось почти на 19%

Количество новых строительных проектов в июле уменьшилось с 32 до 26, а спроектированных корпусов – с 49 до 36, сообщает ТАСС 6 августа 2026 года, в четверг, со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

Число проектов новостроек в Москве упало почти на 19%

©Максим Денисов / Портал мэра и правительства Москвы / Mos.ru

"Проектное количество квартир уменьшилось на 30,7% (с 11,699 тыс. до 8,112 тыс.), а проектная площадь жилья – на 29,5% (с 570,2 тыс. до 401,9 тыс. кв. м)", – добавляют в bnMAP.pro.

Москва остается лидером среди мегаполисов по числу новых проектов и числу корпусов в новостройках. Всего новые проекты появились в июле в 13 из 17 мегаполисов (исключениями стали Красноярск, Новосибирск, Пермь, Челябинск).

Средняя цена "квадрата" прибавила почти 20%

Двумя днями ранее, 4 августа, в bnMAP.pro рассказывали о динамике цены квадратного метра в новостройках столицы (без учета Новой Москвы).

"Средняя цена квадратного метра новостроек на экспозиции в «старой» Москве по итогам июля составила 626,93 тыс. рублей, что практически соответствует уровню июня (минус 0,04%; было 627,20 тыс. рублей). За год показатель вырос на 18,7% (в июле прошлого года он составлял 528,05 тыс. рублей за кв. м)", – указывали в bnMAP.pro.

Наиболее значительный рост был зафиксирован в массовом сегменте (эконом- и комфорт-класс). Аналитики связывают это с постепенным вымыванием наиболее доступного предложения.

  • Массовый сегмент: в среднем 419,56 тыс. рублей за кв. м, минус 0,4% в месячном, плюс 15,4% в годовом сопоставлении;
  • Бизнес-класс: 617,26 тыс. рублей, плюс 0,3% в месячном, плюс 14,4% в годовом сопоставлении;
  • Премиум-класс: 1,1 млн рублей, плюс 0,3% в месячном, плюс 10,3% в годовом сопоставлении.

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Метки: Москва недвижимость новостройки строительство цены на жилье
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