Путин разрешил приватизировать Шереметьево

Правительству поручено принять решение об использовании "золотой акции" (специального права на участие в управлении) в отношении аэропорта.

"При отчуждении акций АК «Международный аэропорт Шереметьево» предусмотреть условия о сохранении его основного вида деятельности, модернизации производственных мощностей и запрете на отчуждении акций этого АО иностранным лицам, а также юридическим лицам, прямо или косвенно находящимся под контролем иностранных лиц", – гласит текст указа.

Вступает в силу этот указ со дня подписания.

Росимуществу принадлежит 30,43% "Международного аэропорта Шереметьево". Крупнейшим акционером с долей 66% выступает "Шереметьево Холдинг", который контролируется "ТПС Авиа Холдинг".

Существующая структура была создана в 2017 году в результате консолидации активов, целью которой называлось стратегическое развитие Московского авиационного узла, модернизация и реконструкция аэропорта к ЧМ по футболу 2018 года.

В декабре 2019 года сообщалось, что Шереметьево вошел в программу приватизации на 2020 – 2022 годы, однако впоследствии в Росимуществе решили долю не продавать.

В январе 2026 года "Международный аэропорт Шереметьево" через дочернюю компанию "Перспектива" приобрел изъятый в доход государства аэропорт Домодедово. Стартовая цена составляла 132,2 млрд рублей, но в итоге Домодедово ушло с торгов за 66,13 млрд рублей. В июле "Международный аэропорт Внуково" купил 25,01% в уставном капитале "Перспективы", став тем самым совладельцем Домодедова.