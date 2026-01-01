Пострадавшим из-за атак на WB предпринимателям могут предоставить отсрочки по налогам

По словам Сазанова, решение по мерам поддержки может быть принято уже на следующей неделе. Замминистра не уточнил, на какой срок они могут быть введены, информирует ТАСС. Этот вопрос еще прорабатывается и будет зависеть от размера причиненного ущерба, отметил Сазанов.

Глава RWB Татьяна Ким в свою очередь сообщила в Telegram-канале, что компания Wildberries провела встречи с представителями власти ряда регионов РФ на тему помощи предпринимателям, пострадавшим из-за атак на склады маркетплейса.

"Мы провели встречи на государственном уровне с Ленинградской областью, Республикой Татарстан, Тульской областью, Ивановской областью, Краснодарским краем. В активном диалоге с Москвой, Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областями и многими другими", – рассказала Ким.

Она также отметила, что общие меры поддержки на федеральном уровне находятся в активной проработке.

География ударов ВСУ по объектам Wildberries

География ударов украинских беспилотников по логистической инфраструктуре Wildberries охватывает свыше 20 складов компании в различных регионах РФ. Основные атаки пришлись на ключевые сортировочные и распределительные центры компании, обеспечивающие товарами как Центральную Россию, так и отдаленные субъекты.

Московский регион. Масштабные удары затронули склады в Подольске, Электростали и Чехове (Новоселки). Некоторые из объектов значительно пострадали, произошли масштабные пожары.

Центральный федеральный округ. Логистический центр "Владимир – Воршинское" во Владимирской области (Собинский округ), склад в Рязани, сортировочный центр в Алексине Тульской области (один из крупнейших, площадью около 150-190 тыс. кв. м), а также объект в Тверской области (Эммаусс).

Северо-Запад. Крупные распределительные центры в поселке Красный Бор Ленинградской области и под Санкт-Петербургом (Шушары, Новосаратовка).

Юг и Поволжье. Объекты в Самарской области (где склад выгорел почти полностью), Краснодаре, Волгограде, Пензе, Сарапуле (Удмуртия), Зеленодольске (Татарстан), а также склады в Котовске Тамбовской области.

Другие регионы. Попадания и падения обломков также фиксировались на объектах в Ставропольском крае (Невинномысск), Краснодарском крае и Крыму.

Ранее врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков сообщил, что атакованный ВСУ сортировочно-логистический центр Wildberries в Красноярском районе полностью сгорел.

Обновлено в 18:15 мск