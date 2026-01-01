В Минстрое планируют кратно нарастить использование ИИ

"На текущий момент уровень проникновения искусственного интеллекта в строительстве составляет 5–7% на этапе предпроекта – это то, что называется архитектурно-градостроительным обликом, на этапе проектирования где-то 7–10%, но к концу 2026 года может до 15% добраться", – указал Михайлик.

По его словам, в сфере непосредственного управления процессами в строительстве уровень проникновения ИИ составляет 1,5–2%, в сфере управления зданиями – 10–15%.

"Притом это реальные цифры. Я думаю, опять же, к концу года где-то 20% будет", – добавил чиновник.

Планируется довести проникновение использования искусственного интеллекта в строительстве до 50% к 2030 году.

Под уровнем проникновения ИИ понимают то, насколько широко применение технологий ИИ. Он измеряет долю процессов, рабочих мест, пользователей, которые уже используют нейросети.

Михайлик также прокомментировал роботизацию в строительстве. Как он указал, роботизация меняет требования к строителям, но не заменяет их.

"Если раньше нам надо было больше черновых профессий, то при внедрении новых систем нам нужны уже их операторы. Нам также нужны люди, которые настраивают систему управления «умным домом» – это не существовавшая раньше профессия, а также специалисты по прогнозированию градпотенциала и его развитию. Однозначно роботизация не убьет спрос на людей", – отметил заместитель министра.

Спрос на профессию строителя в России колоссальный, подчеркнул он.

В опубликованном накануне фрагменте интервью заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина говорилось, что строительному комплексу не хватает около 200 тыс. человек.