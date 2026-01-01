7 августа 2026
USD 81.41 +0.48 EUR 94.06 +0.87
Новости Финансы
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Центробанк повысил прогноз по уровню инфляции в России на 2026 год до 6–7%

Центробанк повысил прогноз по уровню инфляции в России на 2026 год до 6–7%

По итогам второго квартала 2026-го инфляция сложилась на уровне 6,0% годовых – вблизи апрельского прогноза (5,9%). Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты, сообщил в среду, 5 августа 2026 года, Центробанк.

Центральный банк России

Центральный банк России

©E. O./Shutterstock/Fotodom

"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", – говорится в комментарии на сайте регулятора.

В ЦБ полагают, что устойчивая инфляция во втором полугодии сохранится в пределах 4–5% в пересчете на год.

"Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", – прогнозируется в комментарии.

Как рассчитывается инфляция в России?

Инфляция в РФ рассчитывается Росстатом через индекс потребительских цен. Этот показатель измеряет, как меняется во времени стоимость фиксированного набора товаров и услуг, которые покупает среднее российское домохозяйство (так называемая потребительская корзина).

Какой была инфляция в России в предыдущие годы?

Официальный уровень инфляции в РФ, по данным Росстата, за последние десять лет составлял:

  • в 2015 году – 12,91%;
  • в 2016-м – 5,38%;
  • в 2017-м – 2,52%;
  • в 2018-м – 4,27%;
  • в 2019-м – 3,05%;
  • в 2020-м – 4,91%;
  • в 2021-м – 8,39%;
  • в 2022-м – 11,94%;
  • в 2023-м – 7,42%;
  • в 2024-м – 9,52%;
  • в 2025-м – 5,59%;

До какого уровня хочет снизить инфляцию Банк России?

Целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание годовой инфляции вблизи 4% на постоянной основе. Уровень в 4% признан оптимальным для отечественной структуры экономики. Он обеспечивает баланс между предсказуемостью для бизнеса и стимулом для экономического развития.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: инфляция Центробанк РФ
Рекомендательный сервис