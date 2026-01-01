Центробанк повысил прогноз по уровню инфляции в России на 2026 год до 6–7%

"В дальнейшем Банк России ожидает постепенной стабилизации ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", – говорится в комментарии на сайте регулятора.

В ЦБ полагают, что устойчивая инфляция во втором полугодии сохранится в пределах 4–5% в пересчете на год.

"Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году", – прогнозируется в комментарии.

Как рассчитывается инфляция в России?

Инфляция в РФ рассчитывается Росстатом через индекс потребительских цен. Этот показатель измеряет, как меняется во времени стоимость фиксированного набора товаров и услуг, которые покупает среднее российское домохозяйство (так называемая потребительская корзина).

Какой была инфляция в России в предыдущие годы?

Официальный уровень инфляции в РФ, по данным Росстата, за последние десять лет составлял:

в 2015 году – 12,91%;

в 2016-м – 5,38%;

в 2017-м – 2,52%;

в 2018-м – 4,27%;

в 2019-м – 3,05%;

в 2020-м – 4,91%;

в 2021-м – 8,39%;

в 2022-м – 11,94%;

в 2023-м – 7,42%;

в 2024-м – 9,52%;

в 2025-м – 5,59%;

До какого уровня хочет снизить инфляцию Банк России?

Целью денежно-кредитной политики ЦБ является поддержание годовой инфляции вблизи 4% на постоянной основе. Уровень в 4% признан оптимальным для отечественной структуры экономики. Он обеспечивает баланс между предсказуемостью для бизнеса и стимулом для экономического развития.