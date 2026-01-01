Численность Вооружённых сил ФРГ стала рекордной за последние 13 лет

Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года сообщает немецкая газета Die Welt и другие немецкие СМИ со ссылкой на данные Минобороны ФРГ.

Как отмечает издание, по состоянию на середину года численность личного состава бундесвера находится в пределах целевого диапазона. Он был установлен в рамках новой модели военной службы на 2026 год на уровне от 186 тыс. до 190 тыс. военнослужащих. Однако минимальное количество уже было достигнуто в течение двух месяцев в начале года.

1 января 2026 года в ФРГ вступил в силу закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает в стране воинский учет. Набор в ряды бундесвера проводится на добровольной основе. Совершеннолетние граждане мужского пола должны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к вооруженным силам. Заполнение таких анкет для женщин добровольное. Издание отмечает, что сейчас в бундесвере служат около 12.100 женщин – добровольцев и военнослужащих, проходящих краткосрочную службу. Это примерно на 6% больше, чем в 2025 году.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. Однако в последние годы немецкие политики все чаще говорят о необходимости возвращения обязательной воинской повинности, если вооруженные силы будут испытывать нехватку рекрутов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неоднократно заявлял о стремлении Берлина превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию в Европе.

В январе численность бундесвера достигла 184,2 тыс. военнослужащих, что побило 12-летний рекорд. Тогда глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что это лучшие результаты по набору новобранцев с момента отмены воинской повинности.

В апреле Писториус заявил, что бундесвер должен стать самой сильной регулярной армией в Европе. Он указал, что численность действующей армии должна возрасти до 260 тыс. человек. В целом вместе с резервом, подчеркнул министр, должны служить до 460 тыс. мужчин и женщин.