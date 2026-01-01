Белый дом подверг критике подход Байдена к выделению оружия Украине

Отвечая на вопрос о перспективах военной поддержки Киева, Левитт отметила, что нынешний президент Дональд Трамп "четко обозначил позицию по боеприпасам для Украины".

По ее словам, Трамп "куда более рассудителен", чем бывший президент США, в вопросах оказания военной поддержки Киеву.

Ранее, 31 июля, Трамп заявил, что США должны быть очень осторожными при выдаче другим странам лицензий на производство американских вооружений. Он подчеркнул, что Вашингтон не давал согласия на передачу Украине ни технологий выпуска систем Patriot, ни крылатых ракет Tomahawk, и поставил под сомнение такую возможность.

Вопрос о целесообразности выделения Киеву очередной крупной партии вооружения встал в августе в связи с запросом украинского лидера Владимира Зеленского о поставках ракет для комплексов ПВО Patriot. По его утверждению, поставки ракет‑перехватчиков на Украину упали примерно втрое, и страна уже сталкивается с острой нехваткой этих боеприпасов.

В ответ президент США напомнил, что Байден щедро снабжал Киев оружием. "Мы передали Украине огромное количество боеприпасов. Люди Байдена сделали это, причем абсолютно бесплатно. Нам и самим нужны ракеты. Байден дал ему так много – Байден передал боеприпасов на $300 млрд", – подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что США необходимо пополнить собственные запасы вооружений, добавив, что арсенал может понадобиться Вашингтону для "других вещей".