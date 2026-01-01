США самим нужны противоракеты, Байден передал боеприпасов Украине на $300 млрд – Трамп

"Мы передали Украине огромное количество боеприпасов. Люди Байдена сделали это, причем абсолютно бесплатно. Нам и самим нужны ракеты. Байден дал ему так много – Байден передал боеприпасов на $300 млрд", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он также отметил, что США необходимо пополнить собственные запасы вооружений, добавив, что арсенал может понадобиться Вашингтону для "других вещей".

Ситуация с ракетами для Patriot

Как ранее заявлял Зеленский, в 2026 году поставки ракет‑перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на Украину упали примерно втрое, и страна уже сталкивается с острой нехваткой этих боеприпасов.

Украинский лидер допустил, что причина может крыться не только в смещении приоритетов из‑за войны на Ближнем Востоке. По его словам, нельзя исключать и политический расчет, призванный подтолкнуть Киев к большей уступчивости.

На этом фоне 2 августа председатель комитета палаты представителей Конгресса США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтон и Киев ведут консультации о возможной передаче Украине дополнительных систем Patriot. По словам конгрессмена, вопросы, связанные с передачей технологий, "решить очень‑очень трудно".

29 июля Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить 300 ракет для комплексов Patriot. Он также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями изучает вариант доработки украинских баллистических ракет и их превращения в перехватчики с параметрами, сопоставимыми с ракетами Patriot.

В ответ Трамп заявил, что США должны проявлять осторожность при принятии решений о передаче таких систем Украине: подобные вооружения в перспективе могут быть использованы не только против нынешних противников Вашингтона, поэтому последствия их передачи и производства следует тщательно взвешивать.