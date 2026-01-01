Глава НБУ назвал сумму, полученную Украиной от Запада с начала СВО

"Украина получила около $200 млрд прямого бюджетного финансирования от международных партнеров. Колоссальная сумма", – написал он на своей странице.

После начала СВО власти ЕС заявили о готовности регулярно оказывать финансовую поддержку Украине. Как сообщила в июле 2023 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Испанию, европейские власти пересмотрели бюджет, в том числе для обеспечения надежной и регулярной финансовой поддержки Украины на годы вперед. По ее словам, в ЕС должны "соответствовать стойкости и упорству Украины"..

Средства на протяжении четырех лет выделяются как на военные нужды Украины, так и на поддержку ее собственного госбюджета – как в виде кредитов, так и в виде прямых дотаций.

Еще одним источником является выделение средств из доходов от замороженных в ЕС российских активов. 3 августа 2026 года Европейский союз получил €1,4 млрд прибыли от процентов по остаткам денежных средств, образовавшихся в результате заморозки активов Центробанка России в центральных депозитариях ценных бумаг (CSD).

Этот перевод стал пятым по счету. Четвертый транш был получен в марте 2026 года. По данным ЕК, текущий платеж покрывает доходы, накопленные за первую половину 2026 года. Всего же с момента иммобилизации российские активы принесли €8 млрд чрезвычайных доходов.