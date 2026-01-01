Гутерриш обеспокоен рисками судоходства в Чёрном и Азовском морях

"Генсек всерьез обеспокоен растущими рисками для безопасности судоходства в Чёрном море и в Азовском море и потенциальными последствиями для ситуации с продовольствием в мире", – сказал Хак.

По словам представителя генсека, Гутерриш "призывает все имеющие отношение стороны к обеспечению свободы судоходства в соответствии с международным правом и защите гражданских портов и морской инфраструктуры".

Хак также добавил, что генсек осуждает недавние атаки как по территории Украины, так и по территории России.

В последние недели из-за интенсификации боевых действий существенно обострились риски для морских перевозчиков в акваториях Чёрного и Азовского морей. Украинские войска неоднократно наносили удары дронами по судам, следующим через эти воды, в результате атак были погибшие и раненые.

Со своей стороны, Минобороны РФ активизировало удары по судам и портам Украины. Так, в понедельник, 3 августа, ведомство доложило о поражении в порту Николаева двух сухогрузов, осуществлявших разгрузку военных грузов. Еще два судна, перевозившие грузы военного назначения, были поражены в акватории Чёрного моря.