Транзит по нефтепроводу Атырау – Самара приостановлен после атаки беспилотников

Как рассказала официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева, транспортировку нефти временно приостановили в 06:09 по времени Астаны (04:09 мск).

"Возобновление приема нефти по данному направлению ожидается в ближайшее время", – цитирует Серикпаеву ТАСС.

Что важно знать о нефтепроводе Атырау – Самара

Магистральный нефтепровод Узень – Атырау – Самара общей протяженностью около 1380 км является одним из важнейших стратегических объектов топливно-энергетического комплекса Казахстана. Непосредственно участок Атырау – Самара длиной порядка 700 км связывает Атырауский хаб с российской системой магистральных трубопроводов, которой управляет компания "Транснефть". По объемам прокачки это направление прочно занимает второе место среди всех экспортных маршрутов Казахстана.

Через нефтепровод осуществляется транзит казахстанского сырья в направлении российских морских портов Усть-Луга и Приморск на Балтийском море. Кроме того, по этой артерии нефть может поставляться напрямую на нефтеперерабатывающие заводы Самарской группы. Техническая пропускная способность участка Атырау – Самара составляет до 17–17,5 млн т нефти в год, хотя фактический объем поставок в последние годы находится на уровне около 10 млн т.

Исторически этот маршрут был главным окном на внешние рынки для казахстанских нефтедобытчиков до запуска Каспийского трубопроводного консорциума. Сегодня, несмотря на появление альтернативных путей, ветка Атырау – Самара продолжает играть роль ключевого балансирующего маршрута, который обеспечивает гибкость поставок и энергетическую безопасность региона.

Что представляет собой Самарский нефтепроводный узел

Самарский производственно-диспетчерский узел (ПДУ) – один из мощнейших и наиболее загруженных технологических хабов в системе магистральных нефтепроводов компании "Транснефть". Расположенный на пересечении ключевых транспортных коридоров, этот объект выполняет роль главных распределительных "ворот" для углеводородов, поступающих из Западной Сибири, Урала, Поволжья, а также транзитного сырья из Казахстана.

Инфраструктура Самарского узла включает в себя разветвленный резервуарный парк емкостью свыше 400 тыс. куб. м, автоматизированные системы контроля качества и коммерческого учета нефти, а также мощные магистральные насосные станции. На этой площадке происходит не только перекачка, но и компаундирование (смешивание) различных сортов нефти для формирования экспортных грузопотоков, суммарный объем которых превышает 50-60 млн т в год.

Через диспетчерские системы Самарского ПДУ потоки сырья распределяются по стратегическим направлениям: на нефтеперерабатывающие заводы Самарской группы, а также далее на север и запад – в сторону балтийских портов Усть-Луга и Приморск.

Удары по КТК – как Чёрное море стало зоной риска для экспорта Казахстана

Помимо северных сухопутных веток, под угрозой ударов украинских беспилотников ранее неоднократно оказывался и основной экспортный маршрут Казахстана – Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Трубопровод протяженностью более 1500 км соединяет казахстанские месторождения с морским терминалом в Новороссийске, обеспечивая транспортировку около 80% всей экспортной нефти республики.

На протяжении 2025-2026 годов объекты КТК в Краснодарском крае неоднократно подвергались атакам. Наиболее серьезные инциденты фиксировались в ноябре 2025 года (когда пострадали береговая инфраструктура и выносные причалы), а также в июле 2026 года, когда удары БПЛА привели к временной остановке погрузки и пожару на танкере ASIA, зафрахтованном международными компаниями. В Кремле тогда приравняли атаки на КТК к нападению одновременно на Россию, Казахстан и США, поскольку акционерами консорциума являются американский Chevron и казахстанский "КазМунайГаз".

Официальная Астана регулярно выражала глубокую озабоченность по поводу ударов по гражданской инфраструктуре консорциума. По заявлениям Минэнерго Казахстана, из-за вынужденных остановок терминала страна потеряла около 3,5 млн т добычи нефти, из-за чего годовой план пришлось снизить до 96 млн т. Ситуацию удалось стабилизировать лишь в августе 2026 года, когда при участии Вашингтона Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и танкерам с казахстанским сырьем.