Украина обязалась прекратить атаки на объекты КТК и танкеры в Чёрном море, выяснил Bloomberg

Переговоры прошли после июльских атак дронов на суда около терминала КТК в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке нефти и росту мировых цен на нефть. Эти атаки поставили под угрозу экспорт из Казахстана, для которого КТК является основным маршрутом сбыта нефти.

Украина создала специальные каналы связи и инструкции для коммерческих перевозчиков, говорится в публикации. По ним судовладельцы смогут передавать Украине информацию и безопасно проходить через Чёрное море. Для этого судно и его владельцы не должны находиться под украинскими санкциями или принадлежать гражданам или юрлицам из РФ. На борту не должно быть никаких грузов из России.

Значение КТК и атаки на объекты консорциума

Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут экспорта нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью порядка 1500 км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Чёрного моря, откуда нефть отгружается на танкеры через морской терминал консорциума.

Отгрузки нефти через КТК в последнее время не раз срывались из-за украинских атак. По информации The Wall Street Journal, в конце июля администрация США предупредила Украину о недопустимости атак на объекты консорциума.

В июле несколько танкеров, включая суда, которые должны были перевозить казахстанскую нефть, были атакованы БПЛА на морском терминале КТК. 19 июля на этом фоне терминал приостановил погрузку.

Минэнерго Казахстана сообщило о снижении добычи нефти в стране из-за приостановки работы КТК. МИД Казахстана назвал атаки посягательством на интересы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом и заявил, что их следует рассматривать как нападение не только на Россию, но и на США и Казахстан.

Атаки на объекты КТК начались еще в феврале 2025 года, когда семь беспилотников ударили по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае. Это самая крупная станция консорциума на территории России.

В апреле 2026-го Вооружённые силы Украины атаковали объекты КТК в Новороссийске беспилотниками самолетного типа. Были повреждены трубопровод причального устройства и причал, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Также повреждения получила гражданская инфраструктура города, в результате атаки пострадали 10 человек.