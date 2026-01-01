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  3. Три БПЛА упали на кровлю склада Wildberries в Екатеринбурге, 800 человек эвакуировали

Три БПЛА упали на кровлю склада Wildberries в Екатеринбурге, 800 человек эвакуировали

Украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Всего в Свердловской области уничтожено восемь дронов, три аппарата упали на кровлю логистического объекта. Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил в пятницу, 7 августа 2026 года, губернатор Денис Паслер.

"Пожарные расчеты ликвидируют возгорание логистического центра, на месте работают экстренные службы", – написал Паслер в "Максе".

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, проинформировал, что из помещений склада эвакуировали 800 человек. Киевская сторона не оставляет попыток нанести вред регионам РФ и посеять панику, прокомментировал удар БПЛА Жога.

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что на атакованном складе была проведена заблаговременная эвакуация персонала.

"Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты", – заявили в пресс-службе.

Утром 7 августа в Екатеринбурге был объявлен режим угрозы атаки БПЛА. Аэропорт Кольцово ограничил полеты.

Удар по Екатеринбургу стал первым случаем атаки на склад Wildberries в Уральском регионе

С середины июля 2026 года зафиксировано более 20 налетов дронов Вооруженных сил Украины на логистическую инфраструктуру Wildberries. Все они были сосредоточены исключительно в европейской части России и на юге страны (в Московской, Ленинградской, Самарской, Тульской, Владимирской областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ). Сегодняшний инцидент – первый случай атаки на склад Wildberries в Уральском регионе.

Ранее врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков сообщил, что атакованный ВСУ сортировочно-логистический центр Wildberries в Красноярском районе полностью сгорел.

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Метки: БПЛА Екатеринбург
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