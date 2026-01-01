В результате вторжения ВСУ в 2024 году погибли 640 мирных жителей Курской области – СК

Петренко заявила, что по фактам преступлений украинской стороны, связанных с вторжением в Курскую область, военными следователями возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 – о террористических атаках.

"К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз Судебно-экспертным центром СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 млрд рублей", – цитирует ТАСС Петренко.

Она добавила, что СК расследует уголовные дела о повреждениях ВСУ 53 объектов культурного наследия в Курской области. Среди них Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль церкви Рождества Христова, Дмитриевская церковь, усадьба Барятинских "Марьино" XIX–XX веков.

Вторжение ВСУ в Курскую область и освобождение региона: хронология событий

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Под контролем ВСУ оказалось около 1268 кв. км территории региона (включая город Суджу).

Российское командование перебросило на курское направление резервы, в том числе спецназ "Ахмат", подразделения группировки войск "Север" и морскую пехоту. К концу августа продвижение ВСУ было остановлено.

В течение последующих месяцев армия РФ планомерно вытесняла противника. К марту 2025 года было освобождено около 90% захваченных территорий. Полностью регион освободили к концу апреля 2025 года.

По официальным данным отечественного Министерства обороны, за 264 дня активных боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 76,5 тыс. военнослужащих и свыше 7 тыс. единиц техники.

Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм бойцов КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области.