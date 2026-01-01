Залужный заявил об исчерпании инноваций на фронте и отставании НАТО

Во время выступления дипломата попросили пояснить его недавние высказывания о том, что Украина никогда не вступит в НАТО и в обозримом будущем не сможет догнать Россию в военно-техническом отношении. Залужный уточнил, что не выступает против Североатлантического альянса, однако, по его мнению, организация отстает от темпов научно-технического прогресса и не может предложить решения, на которые Россия не найдет ответа.

"Перед вами человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах. Я нажил столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я – за НАТО", – сказал генерал.

По словам Залужного, происходит научно-технический прогресс. "В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие", – подчеркнул он.

"У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый военный блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе", – сказал бывший главком.

Залужный ранее заявил, что не считает перспективным курс Украины на вступление в НАТО, закрепленный в конституции страны. По его мнению, невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, "к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

Генерал также крайне негативно оценил потенциал НАТО, несмотря на членство в нем Великобритании, США и других стран. Залужный признал, что "Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО", в том числе в области противоракетной обороны и космических возможностей.

Залужный был главкомом ВСУ с июля 2021 года и занимал этот пост до увольнения, которое последовало в феврале 2024 года. В мае того же года его назначили послом в Лондон.