Российские ученые создали уникальную методику моделирования аортального клапана

Как пишет ТАСС, современные компьютерные модели прогнозируют лишь отдельные процессы: кровоток, движение створок клапана или свойства материала. Российские ученые смогли создать комплексную методику оценки, учитывающую все важные показатели.

Специальная нейросеть позволила воссоздать траекторию движения створок, согласованную с реальной работой клапана, а дополнительная модель левого желудочка помогла описать неравномерное движение крови. В перспективе это позволит еще до операции сравнивать несколько вариантов протеза и выбирать наиболее подходящий для конкретного пациента.

Что такое моделирование аортального клапана, зачем оно нужно?

Моделирование аортального клапана – это создание точной цифровой или физической копии главного клапана сердца пациента для планирования сложнейших операций. Технология позволяет хирургам заранее рассчитать ход операции, примерить искусственный протез или спрогнозировать, как восстановить собственный клапан человека без риска для его жизни.

Аортальный клапан – "ворота" между сердцем и главным сосудом (аортой). Если он работает плохо, человек может умереть. Моделирование решает три главные задачи.

Исключает ошибки. Врач тренируется на виртуальной копии сердца, а не на живом органе. Идеальный подбор. Позволяет рассчитать точный размер протеза до миллиметра. Индивидуальный подход. Помогает восстановить родной клапан (пластика) вместо его замены.

Ранее российские исследователи создали модуль для носимых устройств, регистрирующий активность сердца.