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Школьники из РФ третий год подряд стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по ИИ

Команда из России завоевала семь золотых и одну бронзовую медаль на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, сообщают в правительстве России 7 августа 2026 года, в пятницу.

Российские школьники с триумфом завершили выступление на Олимпиаде по ИИ

(Иллюстрация)

©Petro Artem/Shutterstock/Fotodom

Золото получили:

  • Артем Горохов – ученик 10-го класса, президентский лицей №239, Санкт-Петербург;
  • Михаил Вершинин – ученик 11-го класса, лицей №22 "Надежда Сибири", Новосибирск;
  • Елисей Кирпиченко – ученик 11-го класса, школа №667, Санкт-Петербург;
  • Кирилл Лабзин – ученик 11-го класса, президентский лицей "Сириус", Сириус;
  • Александр Поваров – ученик 11-го класса, школа "Летово", Москва;
  • Никита Пудовкин – ученик 10-го класса, лицей №8, Волгоград;
  • Семен Родионов – ученик 11-го класса, лицей №22 "Надежда Сибири", Новосибирск.

Бронза – у Алексея Колегова, ученика 11-го класса из Школы Центра педагогического мастерства.

На втором месте по числу наград оказались школьники из Китая, на третьем – из Польши.

Российскую команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Было привлечено и множество других специалистов – из Сколкова, МФТИ, МГУ, Huawei, Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence.

Российских школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Олимпиада проходила в Казахстане с 2 по 7 августа. Ее финал состоял из двух индивидуальных туров, каждый тур длился 6 часов и включал 3 задачи.

В финале россияне встретились с 465 школьниками из 105 стран. Это рекордное количество государств за все время существования олимпиады. Число участников в этом году на 64% выше, чем в прошлом. По числу участников третья IOAI уступила среди международных олимпиад лишь Международной математической олимпиаде (IMO).

По завершении олимпиады стало известно, что в 2027 году Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта проведет Азиатско-Тихоокеанскую олимпиаду по искусственному интеллекту. Она будет организована в гибридном формате – в России и на официальных площадках в государствах-участниках.

Первую такую олимпиаду в 2026 году провели в Китае.

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Метки: искусственный интеллект олимпиада россияне школа школьники
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