В Китае впервые вернули на землю ступень космической ракеты

Многоразовая ракета "Чжуцюэ-3" в среду в 7:35 (2:35 мск) стартовала с территории пилотной зоны коммерческих космических инноваций "Дунфэн" на северо-западе Китая. Через примерно 137 секунд после пуска произошло разделение ступеней: вторая ступень продолжила полет и вывела спутник на заданную орбиту.

"Первая ступень ракеты в соответствии с заданной программой успешно совершила мягкую посадку на посадочную площадку «Чжуцюэ-3» в уезде Миньцинь провинции Ганьсу, миссия завершилась успехом", – сообщила компания в своих соцсетях. В LandSpace отметили, что это первый в Китае успешный случай наземного возвращения первой ступени орбитальной ракеты-носителя.

"Чжуцюэ-3" – многоразовая ракета-носитель нового поколения на жидком кислороде и метане, разработанная компанией LandSpace.

В настоящее время создание возвращаемых ракет-носителей является приоритетным направлением развития космической техники. Лидер в этой области, компания SpaceX Илона Маска, в 2010 году впервые запустила многоразовую ракету Falcon 9. С тех пор прошло около 500 успешных запусков.

Испытать возвращаемые ступени ракет в ближайшие два года пообещали и в Роскосмосе.