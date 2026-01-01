Алиханов допустил создание в России корпоративных детсадов

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Что предложил Алиханов

По словам Алиханова, комплекс мер стимулирования рождаемости включает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, жилищные льготы, адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей.

"Кроме того, создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей и ухода за детьми. Дополнительно прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов с учетом текущей загрузки государственных дошкольных учреждений", – отметил министр.

Опыт предприятий

Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил, что отдельные предприятия уже реализуют корпоративные программы поддержки: сопровождают будущих матерей на этапе беременности, компенсируют расходы на детский сад, создают гибкие условия для возвращения к работе.

"Помимо прямых выплат, предприятия могут помогать с созданием дополнительных мест в детской инфраструктуре. Речь идет про ясли, детские сады, лагеря, группы продленного дня в школах, кружки и секции. А при необходимости и возможности компаниям следует организовывать такие форматы непосредственно у себя на территории – ясельные группы или центры дневного пребывания для детей", – подчеркнул он.

Мантуров также сообщил, что с этого года выплаты работодателя до 1 млн рублей при рождении ребенка освобождены от НДФЛ и страховых взносов, а соответствующие расходы учитываются при налогообложении прибыли. Он призвал регионы и бизнес тиражировать накопленный опыт.

Какие корпоративные меры уже действуют

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что для поддержки семей уже запущены материнский капитал, единое пособие, а с 1 июня 2026 года начала действовать ежегодная семейная выплата для работающих родителей. На сегодняшний день выплату получили 1,2 млн родителей, воспитывающих 2,7 млн детей.

Голикова также привела данные о внедрении корпоративного демографического стандарта: в 71 регионе принято более 96 тыс. актов, которые предусматривают поддержку более 8 млн работников с семейными обязанностями. Наиболее активно работа идет в Пензенской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Что поручено регионам и госкомпаниям

По итогам совещания министерствам, регионам, госкорпорациям "Ростех" и "Росатом" поручено усилить работу по применению корпоративного демографического стандарта и дальнейшему расширению мер поддержки сотрудников с детьми.

Таким образом, правительство рассчитывает, что работодатели на местах снимут часть бытовых барьеров, мешающих семьям решиться на рождение детей.

В России будет разработана программа повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ, а также организаций дополнительного образования и их структурных подразделений.