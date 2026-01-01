Стартовал Бушби в ноябре 1998 года из чилийского Пунта-Аренаса, поставив себе цель обойти земной шар без использования какого-либо транспорта, сообщает во вторник, 3 ноября 2026 года, "Интерфакс".

По пути он пересек по льду Берингов пролив; переплыл Каспийское море и Ла-Манш. Путешествие неоднократно прерывалось из-за различных обстоятельств: финансового кризиса 2008 года, пандемии COVID-19 и визовых сложностей. Почти 10 лет заняло прохождение российского участка.

На финише в Халле его встретили родственники, жители города и журналисты. По словам Бушби, теперь он намерен заняться новыми проектами, публичными выступлениями и продолжением мемуаров. Немецкий режиссер Вернер Херцог снимает документальный фильм о его походе.

Путешественнику сейчас 57 лет. В молодости он служил в британских десантных частях. Его беспрецедентный поход получил название "Экспедиция Голиаф". По первоначальному плану Бушби намеревался пересечь 25 стран за 12 лет, а его расчетный маршрут был вдвое короче (25 тыс. км) реально пройденного пути.