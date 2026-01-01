Чищу чеснок за считанные секунды: лайфхак, который подойдет даже для свежих головок

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Почему чеснок плохо чистится

Шелуха плотно прилегает к зубчикам. При ее снятии часто выделяется липкий сок, который удерживает ее. Особенно сложно из-за этого чистить свежий чеснок, "чешуйки" которого еще не подсохли и отделяются с трудом. У чеснока прошлогоднего урожая другая проблема: головки обернуты несколькими слоями уже сухой оболочки, снимать и отшелушивать ее долго.

Как быстро почистить даже свежий чеснок

Многие знают проверенный лайфхак: разобрать чеснок на зубчики, положить их в стеклянную литровую банку с плотно закрытой крышкой и хорошо потрясти 25–30 секунд. Затем крышку открывают, удаляют образовавшуюся шелуху и, при необходимости, повторяют процедуру.

Но это подходит только для чеснока прошлогоднего урожая, шелуха которого подсохла. Если чеснок свежий – она не отделится во время тряски. В этом случае пригодится другой способ.

Для свежего чеснока более эффективна короткая тепловая обработка в микроволновой печи. Я просто кладу его в посуду, подходящую для СВЧ (крышкой не закрываю), устанавливаю максимальную мощность и включаю микроволновку на 10 секунд. После этого остается только дать чесноку остыть, и почистить его. Во время нагрева в микроволновке часть влаги с поверхности головок испаряется, и даже плотно прилегающая шелуха легко отслаивается и отделяется.

Если нужно почистить несколько головок, кладу их в микроволновку по две штуки и увеличиваю время до 15 секунд. Один раз попробовала положить больше, но так как чеснок пришлось нагревать дольше, некоторые зубчики частично пересохли и стали слишком мягкими.

У метода с микроволновкой есть только один недостаток: дольки становятся немного мягче, а часть аромата и вкуса уходит. Однако при использовании в горячих блюдах или домашних заготовках разница совершенно не ощущается. А экономия времени и сил ощутима. Таким образом можно быстро почистить чеснок для консервированных огурцов, помидоров, аджики и так далее.