Энергоснабжение потребителей в Москве идет штатно – комплекс городского хозяйства

"Распространяемая в соцсетях информация о последствиях инцидента является недостоверной", – также отметила пресс-служба в "Максе".

ТАСС, в свою очередь, передал, что из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения. В настоящее время оно осуществляется в штатном режиме.

Масштабный сбой в Рунете 18 августа 2026 года

Сегодня в Рунете произошел масштабный сбой. По данным мониторингового портала Detector404, на 21:20 мск больше всего жалоб за час поступало на работу провайдеров: "Мегафон" (1,5 тыс.), lovit (1,2 тыс.), Seven Sky (1,3 тыс.), "Экотелеком" (739), "Ростелеком" (623), "Алмател" (593), "Билайн" (176), "ТрансТелеКом" (339), "Уфанет" (347), "ГранЛайн" (329), Wifire (300). Также пользователи жаловались на недоступность онлайн-кинотеатра "Иви" (1,3 тыс.), сервиса "КИОН" (614), Steam (489), "ВкусВилла" (287) и "Рег.ру" (411).

Доменный регистратор "Рег.ру" заявил, что проблемы с доступом к некоторым сайтам не связаны с его внутренней инфраструктурой, а вызваны перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.