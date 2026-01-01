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Энергоснабжение потребителей в Москве идет штатно – комплекс городского хозяйства

В Гагаринском районе и ряде других районов Москвы произошло кратковременное отключение отдельных потребителей от электричества, сообщила во вторник, 18 августа 2026 года, пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. Случившееся связано с технологическим переключением источников энергоснабжения.

Город Москва (иллюстрация)

Город Москва (иллюстрация)

©Kirill Neiezhmakov/Global Look Press

"Распространяемая в соцсетях информация о последствиях инцидента является недостоверной", – также отметила пресс-служба в "Максе".

ТАСС, в свою очередь, передал, что из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения. В настоящее время оно осуществляется в штатном режиме.

Масштабный сбой в Рунете 18 августа 2026 года

Сегодня в Рунете произошел масштабный сбой. По данным мониторингового портала Detector404, на 21:20 мск больше всего жалоб за час поступало на работу провайдеров: "Мегафон" (1,5 тыс.), lovit (1,2 тыс.), Seven Sky (1,3 тыс.), "Экотелеком" (739), "Ростелеком" (623), "Алмател" (593), "Билайн" (176), "ТрансТелеКом" (339), "Уфанет" (347), "ГранЛайн" (329), Wifire (300). Также пользователи жаловались на недоступность онлайн-кинотеатра "Иви" (1,3 тыс.), сервиса "КИОН" (614), Steam (489), "ВкусВилла" (287) и "Рег.ру" (411).

Доменный регистратор "Рег.ру" заявил, что проблемы с доступом к некоторым сайтам не связаны с его внутренней инфраструктурой, а вызваны перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.

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Метки: Москва электричество
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