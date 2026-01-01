Гастрономический туризм на Дальнем Востоке: перспективы и мероприятия

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Развитие регионов Дальнего Востока

Как отметила Юлия Иванова, "более 7,5 млн туристов посетило нашу макротерриторию в прошлом году, мы ожидаем большой прирост и в этом году". Регионы Дальнего Востока активно развивают гастрономический туризм, предлагая путешественникам более 100 уникальных мероприятий.

Особенно высокий интерес к дальневосточной кухне проявляют инвесторы из Китая и Монголии, видя в этом перспективное направление для бизнеса. Совместные маршруты, такие как "Великий чайный путь", становятся всё более популярными среди путешественников.

На Дальнем Востоке активно развивается программа "Гастрономическая карта России". Теперь путешественники могут открыть для себя уникальные блюда и кулинарные традиции этого региона.

Гастрономический туризм на Сахалине

Сахалинская область стремительно превращается в гастрономический рай, привлекая туристов со всей России и из-за рубежа. Основные достопримечательности региона – это свежие морепродукты, которые можно попробовать в местных ресторанах и кафе. В меню – рыба, устрицы, тунец, краб, гребешок, морской ёж и другие деликатесы, добытые прямо из Охотского и Японского морей.

Особенность гастрономического туризма на Сахалине – быстрая подача блюд из свежайших продуктов.

Гастрономические фестивали на Сахалине начались шесть лет назад. Они проходят в разных городах и районах области и включают кулинарные мастер-классы, дегустации и интерактивные программы.

Одним из популярных видов гастрономического туризма на острове является рыбалка, в том числе на тунца. Туристы могут не только насладиться процессом ловли, но и попробовать свежевыловленную рыбу. Еще одно уникальное направление – поездка на озеро Буссе, где можно собрать дикие устрицы. Это не только интересный опыт, но и возможность попробовать настоящие деликатесы, собранные в дикой природе.

Осенью в Сахалинской области пройдет традиционный фестиваль "Остров Рыба", который совпадает с массовым ходом лососевых. Это событие привлекает тысячи туристов, желающих увидеть масштабное природное явление и попробовать блюда из свежего лосося.

В 2027 году на Сахалине пройдет международный форум "Гастро Острова". Это событие станет профессиональной площадкой для шеф-поваров из разных регионов страны, где они смогут обменяться опытом, представить свои блюда и обсудить перспективы развития гастрономии. Закончится форум большим гастрофестивалем.

Гастрономический туризм в Бурятии

Гастрономический туризм в регионе активно развивается, предлагая путешественникам возможность погрузиться в местную культуру через кулинарные традиции.

Буузы по-бурятски ©SnapFocus/Shutterstock/Fotodom

Буузы: сочные мясные пирожки на пару, визитная карточка Бурятии. В 2020 году они даже завоевали первое место на конкурсе "Вкус России". Баргойская баранина славится своим высоким качеством, когда-то поставлялась к столу российского императора и в московский Елисеевский гастроном. Сегодня это мясо можно приобрести на местных рынках и в ресторанах. Нежная и насыщенная, баргойская баранина станет отличным дополнением к трапезе. Круглогодичный проект "Код Бурятия" объединяет кулинарию и искусство, предлагая уникальные гастрономические впечатления. Путешествия проходят по 21 району Бурятии и позволяют увидеть республику через призму взгляда художников. Тропа "Ставка Чингисхана": новая туристическая тропа, на которой установлено 11 скульптур. На маршруте создана базовая инфраструктура, а в перспективе планируется появление ресторанов и кафе. Открытие запланировано на ближайшее время. Фестиваль "Амтате": (в переводе с бурятского "Вкусно") ежегодно собирает ведущих рестораторов и кулинаров региона. Это отличная возможность попробовать разнообразные блюда местной кухни от известных шеф-поваров. Фестиваль "Кяхтинская ярмарка" пройдет в 2027 году в честь 300-летия города Кяхта. Фестиваль посвящен чайным традициям Бурятии. Это событие позволит попробовать настоящий бурятский чай и окунуться в атмосферу прошлого.

Дальний Восток укрепляет свои позиции как гастрономическая жемчужина России, привлекая всё больше туристов и инвесторов.