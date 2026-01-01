Главные новости в зарубежных СМИ 3 ноября 2026 года

Трамп намерен отклонять все законопроекты, если демократы победят на выборах

Президент США будет блокировать все законопроекты обновленного Конгресса США, если демократы получат контроль над законодательным органом на промежуточных выборах. Американский лидер назвал в интервью New York Post неблагоприятные для его партии результаты предвыборных опросов сфальсифицированными, заявив, что социологические организации не смогли связаться с реальными избирателями, и сославшись на посещаемость его митингов как на доказательство общественной поддержки.

В Европе сократят число законодательных инициатив

Еврокомиссия намерена сократить подготовку новых законодательных инициатив и сосредоточиться на выполнении уже принятых решений, сообщило издание Rapporteur. По его данным, решение связано с давлением со стороны европейских политиков, которые выступают против большого количества новых правил и требований Брюсселя.

В Польше пройдут военные учения "коалиции желающих" из 36 стран

Маневры станут проверкой готовности формата "коалиции желающих" к совместным действиям. По данным Le Monde, главная задача маневров – проверить систему командования и механизмы переброски войск и военной техники через территорию Европы. Участники также отработают совместимость систем связи и противодействие беспилотникам. В маневрах примут участие украинские военнослужащие.

Французские школьники возобновили блокаду школ

После двухнедельных школьных каникул студенческие союзы проигнорировали призыв Эмманюэля Макрона прекратить блокады лицеев, которые продолжаются с сентября. С раннего утра в Париже и его пригородах, а также в Лилле, Тулузе и Марселе школьники забаррикадировали входы в школы мусорными баками. Полицейские возле некоторых школ производили аресты, пишет The Guardian.

Трамп пообещал защитить Маска от возможных расследований

Президент США пообещал защитить главу SpaceX Илона Маска и его ближайших помощников от возможных расследований конгресса, если после промежуточных выборов Демократическая партия получит контроль над законодательным органом, цитирует Bloomberg заявление американского лидера для подкаста Pod Force One. По выражению Трампа, он "даже бы не раздумывал" предоставить бизнесмену превентивное помилование.

ЧМ по хоккею покидают спонсоры после вердикта суда о допуске сборной России

От спонсорства решил отказаться шведский производитель мебели AJ Produkter, его логотипы размещались на форме судей и бортах катков, пишет газета Expressen. Еще один партнер, чешский букмекер Tipsport, заявил Reuters, что откажется от рекламы во время матчей с участием российских команд, а с дальнейшими шагами определится после прояснения позиций других национальных федераций.