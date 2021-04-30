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3 мая 2021
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Как получить бесплатный напиток на борту самолета, подсказала стюардесса

стюардесса с напитками
©flickr.com

Во время полета на борту самолета есть неожиданный способ получить бесплатный напиток. Об этом рассказала стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, которая прославилась в социальный сетях благодаря историям о своей работе.

По словам бортпроводницы, наиболее простой способ получить бесплатный напиток во время полета – сообщить о какой-либо поломке на посадочном месте. Камалани посоветовала пассажирам, которые заметили поломку столика или кондиционера, сказать об этом членам экипажа, поскольку потом они могут предложить бесплатный напиток в качестве извинений.

Но стюардесса предупредила, что персонал не будет предлагать пассажирам ничего взамен, если человек будет вести себя грубо и неуважительно. Кроме того, бортпроводница отметила, что в случае отмены или задержки рейса пассажиры вправе позвонить в службу поддержки авиакомпании, попросив начислить дополнительные мили для других полетов. Об этом Камалани рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Ранее стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете. Она обратила внимание на то, что пассажирам на борту часто предлагают воспользоваться индивидуальной парой наушников. Она ждет путешественника на его кресле и выглядит вполне безопасно: запакована, без пятен, – как новая. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Метки: агрегатор лайфхак самолет советы
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