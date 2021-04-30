Как получить бесплатный напиток на борту самолета, подсказала стюардесса

Во время полета на борту самолета есть неожиданный способ получить бесплатный напиток. Об этом рассказала стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, которая прославилась в социальный сетях благодаря историям о своей работе.

По словам бортпроводницы, наиболее простой способ получить бесплатный напиток во время полета – сообщить о какой-либо поломке на посадочном месте. Камалани посоветовала пассажирам, которые заметили поломку столика или кондиционера, сказать об этом членам экипажа, поскольку потом они могут предложить бесплатный напиток в качестве извинений.

Но стюардесса предупредила, что персонал не будет предлагать пассажирам ничего взамен, если человек будет вести себя грубо и неуважительно. Кроме того, бортпроводница отметила, что в случае отмены или задержки рейса пассажиры вправе позвонить в службу поддержки авиакомпании, попросив начислить дополнительные мили для других полетов. Об этом Камалани рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Ранее стюардесса рассказала, к чему не стоит прикасаться в самолете. Она обратила внимание на то, что пассажирам на борту часто предлагают воспользоваться индивидуальной парой наушников. Она ждет путешественника на его кресле и выглядит вполне безопасно: запакована, без пятен, – как новая. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.