Минтранс решил согласовать график рейсов автобусов с загруженностью погранпереходов

"Минтранс предложил новый подход к организации расписания автобусов на госгранице. Рейсы предлагается разводить по времени с учетом возможностей конкретного пункта пропуска, пассажиропотока и сезонной нагрузки", – сообщили в ведомстве в среду, 19 августа 2026 года.

В Минтрансе отмечают, что такой подход поможет сократить интервалы, повысить пропускную способность погранпереходов и сделать регулярные автобусные перевозки удобнее как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.

"Речь, в частности, идет о маршрутах через АПП «Забайкальск», «Краскино» и «Пограничный» в Приморском крае. Контроль и досмотровые процедуры при этом сохранятся в полном объеме", – уточнили в министерстве.

Почему это стало актуально

Предложение Минтранса появилось на фоне роста нагрузки на автомобильные пункты пропуска, прежде всего на Дальнем Востоке. Через МАПП "Забайкальск" в первом полугодии 2026 года прошло более 120 тыс. транспортных средств международной перевозки, что примерно на 30% больше, чем годом ранее.

Одновременно увеличивается пассажирский поток: только пассажирских автобусов через переход прошло более чем на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом возможности самого пункта пропуска ограничены, поэтому одновременное прибытие нескольких рейсов может создавать очереди даже при достаточной пропускной способности.