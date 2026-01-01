Москвичей предупредили о надвигающемся всплеске непогоды

"В период с 0:00 до 10:00 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, в период с 3:00 до конца суток 19 августа местами порывы ветра до 17 м/с", – отметили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют парковать автомобили в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, проявлять внимательность на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что последняя декада августа в Москве начнется с теплой и в основном сухой погоды. Однако в последний день текущей недели метеоусловия изменятся. В регионе похолодает, ожидаются осадки.