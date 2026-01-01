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Похолодание придет в Москву в конце недели: прогноз погоды на последние дни августа

Последняя декада августа в Москве начнется с теплой и в основном сухой погоды. Однако в последний день текущей недели метеоусловия изменятся. В регионе похолодает, ожидаются осадки.

Погода в Москве изменится и похолодает

(Архивное фото)

©Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В своем канале в мессенджере "Макс" синоптик указала, что в ближайшие ночи в Москве еще будут по-летнему теплыми. Максимальная температура днем составит +21...+26°C.

"Смена (погодного. – «Профиль») процесса намечается на 23 августа, пройдет дождь, южный ветер сменится западным, порывистым, и станет прохладнее", – написала Позднякова.

На опубликованном ею графике видно, что последняя пятидневка августа будет уже заметно прохладнее. По ночам ожидается +10...+15°C. Днем воздух будет прогреваться только до +14...+19°C. Эти показатели соответствуют норме, отметила Позднякова.

Согласно данным сайта "Метеоновости", ежедневные дожди прогнозируются в Москве на следующей неделе с 25 по 28 августа. В субботу и воскресенье, 29 и 30 августа, ожидается переменная облачность без осадков.

В сентябре погода в Московском регионе будет нестабильной. "Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", – рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Также, по прогнозу синоптиков, жителей Московского и других регионов Центральной России ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2°C теплее нормы с дефицитом осадков в 20–40%.

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Метки: Москва прогноз погоды
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