Жителей Центральной России в сентябре ждет классическое бабье лето

В своем канале в мессенджере "Макс" синоптик указал, что вечером во вторник, 11 августа, с приближением фронта окклюзии в столице зарядят грозовые дожди. Вторая половина недели станет в Москве и других центральных регионах самой холодной за весь летний сезон.

"Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень со сменой гардероба! Виной тому станет холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона: ночью +11…+14°C, днем всего лишь +15…+18°C", – написал Тишковец. Он отметил, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме первой половины сентября.

В четверг и пятницу, 13 и 14 августа, похолодает еще на пару градусов. Однако в выходные лето вернется. Днем воздух вновь прогреется от +20 до +25°C.

"Кроме того, по предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето – среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2°C теплее нормы с дефицитом осадков в 20–40%", – указал Тишковец.

В Москве по климатическим нормам 1991–2020 годов среднемесячная температура воздуха в сентябре +11,9°C, за месяц в среднем выпадает 66 мм осадков.

Как указывали в Гидрометцентре РФ, возврат аномально высоких температур, зафиксированных в Москве в первые дни августа 2026 года, маловероятен. При этом синоптик напомнила, что в 2010 году сильная жара держалась до середины месяца, аналогичная ситуация наблюдалась и в засушливом 1938 году.