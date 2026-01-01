Стоит ли москвичам ждать повторения жары, рассказала синоптик

"В принципе, среднесуточная температура понижается с каждым днем. Макушка лета приходится на первые дни августа. Дальше температура на один десяток, на два десятка градусов понижается, поэтому вероятность невелика", – сказала Паршина, отвечая на вопрос, ожидается ли в Москве до конца августа жара до +30°C.

По ее словам, продолжительная аномальная жара до середины августа ранее отмечалась в метеорологической истории: в 2010 году сильная жара держалась до середины месяца, аналогичная ситуация наблюдалась и в засушливом 1938 году.

В Гидрометцентре прогнозируют, что жаркая и сухая погода, установившаяся в Москве, во второй половине недели сменится неустойчивой. На фоне прихода атмосферного фронта в регионе пройдут дожди с грозами, а температура воздуха понизится.