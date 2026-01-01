Огнестрельное оружие хотят разрешить применять военнослужащим МЧС

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, указали изданию два информированных источника. Проектом вносятся изменения в закон о гражданской обороне и в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Законопроектом предусматривается создание специального подразделения МЧС, аналогичного существующим в МВД, ФСБ, СВР. Это позволит министерству защищать своих сотрудников, их семьи и близких родственников. Законопроект создает правовую базу в том числе для организации вооруженного сопровождения при доставке гуманитарной помощи жителям в зоне СВО. У формирований МЧС также появится инструмент для борьбы с дронами.

Применение силы регламентировано – военнослужащий должен предупредить о намерении прибегнуть к ней и дать время на выполнение своих требований. Без предупреждения можно действовать, например, при отражении нападения с использованием боевой и специальной техники.

Применение огнестрельного оружия запрещается в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних – но не в случаях, когда они совершают вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни и здоровью военнослужащих, сотрудников ФПС, федеральных госслужащих или их близких родственников.

Военнослужащие должны будут пройти специальную подготовку, также их будут регулярно проверять на пригодность к действиям с использованием силы и огнестрельного оружия.

В правительственной комиссии рекомендовали уточнить, какие именно объекты будут защищать военнослужащие МЧС. Также было отмечено, что проектом военнослужащим МЧС предоставляются более широкие полномочия при задержаниях, чем есть у сотрудников полиции. Предлагается исключить эти положения, а также зафиксировать обязанность стремиться к минимизации любого ущерба по аналогии с законом о полиции.

Увеличение штатов МЧС и дефицит сотрудников

В феврале 2026 года глава МЧС Александр Куренков рассказывал на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции о том, что пожарные подразделения планируется начать комплектовать военнослужащими-призывниками. Это связано с оттоком кадров из реагирующих подразделений. Причина же оттока кадров заключается в низкой оплате труда.

"С Министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России", – указывал он позднее.

Меры продиктованы нехваткой пожарных в подразделениях МЧС. В среднем в стране некомплект составляет более трети (средняя укомплектованность 65,5%). Самый большой некомплект в Херсонской области – 51%, в Удмуртии – 35%, в Тульской области – 30%, в Москве и Магаданской области – 27%, в ДНР, ЛНР и Владимирской области – 26%, в Запорожской области – 20%.

В марте 2026 года Куренков говорил, что в течение трех лет его ведомство намерено в 4,7 раза увеличить численность своих пиротехнических подразделений для разминирования освобожденных и приграничных территорий – с нынешних 753 человек до 3562.

Указом от 26 июня 2026 года президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МЧС РФ в количестве 307.101 человека, включая 7888 военнослужащих. В предыдущий раз численность сотрудников МЧС увеличивали в январе 2023 года. Тогда их количество выросло примерно на 15 тыс. человек до чуть более 303 тыс. специалистов.