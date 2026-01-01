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Первый штраф за борщевик Сосновского выписали в Подмосковье с помощью ИИ

Съемка с беспилотников и применение искусственного интеллекта помогли выявить нарушение. К ответственности привлекли юридическое лицо – собственника земельного участка в Рузском муниципальном округе. Штраф составил 150 тыс. рублей, сообщают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области 6 августа 2026 года, в четверг.

"В Московской области реализуется пилотный проект: впервые собственник частного земельного участка привлечен к ответственности за произрастание борщевика Сосновского по результатам цифрового мониторинга", – указывают в ведомстве.

Алгоритм таков:

  • дистанционное зондирование выявляет потенциальные очаги распространения борщевика;
  • анализ информации с помощью ИИ – система помогает определить участки с растением, сопоставить координаты с кадастровыми данными и установить правообладателя;
  • дополнительная фиксация с применение беспилотной авиации;
  • автоматическое формирование постановления и назначение штрафа через Госуслуги.

"Практика, реализованная в Рузском округе, может стать основой для дальнейшего внедрения цифрового мониторинга на частных земельных участках и в других муниципалитетах Подмосковья", – рассказывают в министерстве.

Если владелец участка не выполняет требования по ликвидации растения, муниципалитет может провести обработку самостоятельно, а расходы будут взысканы с собственника в течение двух месяцев либо в судебном порядке. Такая практика уже реализуется в городском округе Клин, там обработаны частные участки общей площадью 22 га, подготовлен план обработки еще 14 территорий.

Закон, обязывающий всех собственников и пользователей земельных участков бороться с опасными видами чужеродных растений, вступил в силу 1 марта 2026 года. Одно из таких растений – это как раз борщевик Сосновского. Подробно о новациях в праве писала в "Профиле" Мария Рыбакова.

Чем плох борщевик Сосновского?

Это когда-то культивируемое в СССР растение не только быстро одичало, но практически полностью уничтожает экосистемы, на которых паразитирует. Из-за этого борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и внесен в классификатор сорных растений. У него нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним представляет сложную задачу.

Одна из неприятных особенностей борщевика Сосновского – способность вызывать буллезный дерматит (его обычно называют ожогом, но механизм вредного воздействия другой). Сок, попав на кожу человека, делает ее настолько чувствительной к солнечному свету, что на этих местах возникают тяжелые поражения. Пыльца борщевика Сосновского в высоких концентрациях опасна для глаз и верхних дыхательных путей. В момент цветения, а растение цветет всего один раз в жизни, оно максимально опасно.

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Метки: искусственный интеллект Московская область
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