По данным синоптиков, днем в пятницу осадков не ожидается, температура составит +4...+6ºС. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду, атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.

Потепление завершится в субботу, 21 ноября 2026 года. Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщал РИА Новости, что дневная температура начнет снижаться, ночью ожидаются заморозки, а днем пройдут осадки от дождя до мокрого снега при температуре +3...+5ºС. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, похолодает до минус 2...+3ºС. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал RT, что ожидается облачная погода с мокрым снегом, к вечеру возможен небольшой снег. Атмосферное давление вырастет до 741 миллиметра ртутного столба.

По словам Голубева, с понедельника, 23 ноября 2026 года, отрицательные значения температуры прогнозируются и в дневные часы.

18 ноября 2026 года в столице прошел первый в сезоне снегопад. Высота снежного покрова достигала трех сантиметров, но уже 19 ноября 2026 года воздух прогрелся до +4...+6ºС. Москвичей ожидает резкое падение атмосферного давления.