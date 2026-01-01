УК "Кузбассразрезуголь" установила в Кемерове мемориальную доску выдающемуся горняку Александру Барредо

Барредо руководил Кедровским угольным разрезом на протяжении 17 лет, с 1966 по 1983 год, существенно повлияв на развитие предприятия и формирование жилого района Кедровка. Мемориальная доска установлена на фасаде Дворца культуры "Содружество", возведенного в поселке по его инициативе. В годы его руководства также были построены стадион "Горняк", музыкальная школа, жилые дома для горняков и благоустроены парковые зоны.

Как рассказал директор Кедровского угольного разреза Юрий Гук, с именем Аваскаля Карлоса Барредо связан один из самых ярких периодов в истории Кедровского разреза и жилого района Кедровка. "За годы его руководства Кедровским разрезом была проведена масштабная модернизация предприятия, обновлен парк карьерной техники, введена в эксплуатацию обогатительная фабрика. Разрез получил мощный импульс развития, а вместе с ним рос и горняцкий поселок. Во многом именно благодаря его инициативам Кедровка приобрела свой современный облик. Имя Барредо хорошо знакомо не только нашим горнякам, но и каждому жителю района", – отметил Юрий Гук.

Аваскаль Карлос Барредо (1930–2016) переехал в СССР из Испании в шестилетнем возрасте вместе с детьми испанских республиканцев, чьи родители участвовали в борьбе против мятежников. После окончания Московского горного института он был направлен на работу в Кузбасс. За выдающиеся производственные заслуги был удостоен ордена Ленина – высшей награды СССР, а также стал полным кавалером знака "Шахтерская слава" и кавалером золотого знака "Шахтерская доблесть".

В Музее угля и трудовой славы Кедровского угольного разреза Александру Барредо посвящена отдельная экспозиция, где выставлены уникальные архивные документы, фотографии из личного архива семьи, рукописная автобиография. Имя легендарного директора разреза Александра Барредо также носит работающий на предприятии карьерный самосвал БелАЗ.

УК "Кузбассразрезуголь" – одна из старейших компаний по открытой добыче угля в России, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.