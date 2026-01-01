В Италии возобновили расследование убийства кинорежиссера Пазолини

"Мы надеемся, что прокуратура Рима наконец сможет дать ответы на вопросы, которые мы задаем уже слишком много лет. Одновременно мы призываем всех, кто до сих пор предпочитал молчать о том, что им известно, откликнуться и рассказать об этом", – заявил адвокат. Его слова передает в понедельник, 2 ноября 2026 года, итальянское агентство ANSA.

Ходатайство было подано в ноябре 2025 года и дополнено в мае 2026-го. По словам Маччони, оно основано на новых материалах, собранных стороной, которую он представляет.

Пазолини был жестоко убит в ночь на 2 ноября 1975 года на пустынном пляже. Дело о его смерти до сих пор считается одним из самых запутанных в итальянской юриспруденции.

После гибели Пазолини полиция задержала 17-летнего Пино Пелози за рулем испачканного кровью автомобиля режиссера. Пелози признался в убийстве и первоначально утверждал, что действовал один.

В апреле 1976 года суд первой инстанции приговорил Пелози к девяти годам семи месяцам и десяти дням лишения свободы, признав его виновным в убийстве совместно с неустановленными лицами. В 1983-м Пелози освободили условно-досрочно.

В 2005 году Пелози отказался от признания. Он заявил, что взял вину на себя из-за угроз в адрес семьи. По его новой версии, Пазолини убили трое мужчин, которые называли режиссера "грязным коммунистом". Сам Пелози умер в 2017 году.

По одной из двух распространенных версий, за убийством режиссера марксистко-коммунистических взглядов стояли итальянские неофашисты. Считается, что они совершили его в отместку за последний фильм режиссера "Сало, или 120 дней Содома" (Sal o le 120 giornate di Sodoma, 1975) о марионеточной республике Муссолини.

По другой версии, в смерти кинорежиссера были заинтересованы некие силы, которые хотели помешать Пазолини снять фильм о гибели в 1962 году Энрико Маттеи – главы итальянского нефтегазового концерна Eni, заключившего первые газовые контракты с СССР.

Пазолини снял такие фильмы, как "Мама Рома" (Mamma Roma, 1962), "Евангелие от Матфея" (Il vangelo secondo Matteo, 1964), "Декамерон" (Il Decameron, 1971), и оставил большое интеллектуальное наследие, которое до сих пор является предметом осмысления деятелей искусств.