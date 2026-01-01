В Москве и области 3 ноября похолодает, начнутся дожди, переходящие в мокрый снег

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +2...+4°C. В ночь на среду, 4 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +4°C, ночью около нуля. На юго-востоке области (Орехово-Зуево) температура ночью опустится до минус 3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Местами гололедица. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 752 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 89–96%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Метеозависимые люди в такую погоду чаще отмечают ухудшение самочувствия – прежде всего, люди с заболеваниями дыхательных путей, суставной патологией (остеоартроз, ревматоидный артрит, полиартриты, старые травмы суставов и позвоночника), повышается риск роста ОРВИ и простудных заболеваний, обострения язвенной болезни желудка, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, вспышки класса М маловероятны. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Москве к грядущим выходным сформируется снежный покров: ночью 7 и 8 ноября ожидается снег, а в пятницу, 8-го, осадки могут продолжаться весь день, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.