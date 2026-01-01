В сентябре москвичей ждет нестабильная погода

"Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", – рассказал в понедельник, 17 августа 2026 года, РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его выражению, "характер погоды будет меняться буквально на глазах".

Более точного прогноза синоптик не дал. В частности, он не стал конкретизировать возможные уровни температур в первый месяц осени.

По многолетним наблюдениям, средние температуры сентября в столичном регионе составляют от +17°C в начале месяца до +10°C в его конце. Уменьшается количество солнечных дней: в среднем их случается до 10 за месяц. Тем не менее на первую половину сентября приходится так называемое бабье лето – короткий период солнечных и теплых дней с температурой около +20°C. Обычно месяц случается дождливым.