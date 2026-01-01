Всегда удобряю гладиолусы 2 раза в августе: благодаря этому они цветут до заморозков

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Как поливать гладиолусы в августе для пышного цветения

Полив должен быть редким, но обильным. Корни гладиолусов длинные. Смачивание верхнего слоя почвы не обеспечивает их влагой, что ухудшает цветение. Грунт нужно увлажнить на 25–30 см в глубину. В первой половине августа поливаю гладиолусы раз 5-7 дней и воду не экономлю: нужно 12–15 литров на квадратный метр грядок. Если погода жаркая и сухая – до 18–20 литров.

После полива обязательно рыхлю почву на 3–5 см. Это улучшает доступ кислорода к корням, замедляет испарение воды, способствует равномерному просыханию почвы.

Чем подкормить гладиолусы в августе, чтобы они лучше и дольше цвели

Азот в августе гладиолусам не нужен. Из-за него бурно растут листья в ущерб цветению и созреванию клубнелуковиц. А вот калий и фосфор необходимы. Проверено на опыте, что для первой подкормки лучше всего подходит монофосфат калия. Благодаря ему цветы крупные, яркие, цветение продлевается. Удобряю, когда начинают появляться первые бутоны – растворяю 15 г удобрения в 10 литрах воды и поливаю по увлажненной почве из расчета 1-1,5 литра под растение.

Через 10-12 дней заделываю в почву древесную золу – 0,5 стакана на квадратный метр. Это отличный источник калия и фосфора, а также необходимых микроэлементов. Проверено неоднократно: благодаря этим двум подкормкам цветут гладиолусы намного дольше.

Что еще сделать, чтобы продлить цветение гладиолусов