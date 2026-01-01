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Всегда удобряю гладиолусы 2 раза в августе: благодаря этому они цветут до заморозков

То, насколько долго и пышно будут цвести гладиолусы, во многом зависит от ухода за ними в начале и середине августа. Как только растения выпускают цветоносы, нужно уделять им максимум внимания. Благодаря подкормкам, правильному поливу и еще нескольким агроприемам можно наслаждаться цветением до первых заморозков.

Гладиолусы

Гладиолусы

©fon.tepsoda/Shutterstock/Fotodom
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Как поливать гладиолусы в августе для пышного цветения

Полив должен быть редким, но обильным. Корни гладиолусов длинные. Смачивание верхнего слоя почвы не обеспечивает их влагой, что ухудшает цветение. Грунт нужно увлажнить на 25–30 см в глубину. В первой половине августа поливаю гладиолусы раз 5-7 дней и воду не экономлю: нужно 12–15 литров на квадратный метр грядок. Если погода жаркая и сухая – до 18–20 литров.

После полива обязательно рыхлю почву на 3–5 см. Это улучшает доступ кислорода к корням, замедляет испарение воды, способствует равномерному просыханию почвы.

Чем подкормить гладиолусы в августе, чтобы они лучше и дольше цвели

Азот в августе гладиолусам не нужен. Из-за него бурно растут листья в ущерб цветению и созреванию клубнелуковиц. А вот калий и фосфор необходимы. Проверено на опыте, что для первой подкормки лучше всего подходит монофосфат калия. Благодаря ему цветы крупные, яркие, цветение продлевается. Удобряю, когда начинают появляться первые бутоны – растворяю 15 г удобрения в 10 литрах воды и поливаю по увлажненной почве из расчета 1-1,5 литра под растение.

Через 10-12 дней заделываю в почву древесную золу – 0,5 стакана на квадратный метр. Это отличный источник калия и фосфора, а также необходимых микроэлементов. Проверено неоднократно: благодаря этим двум подкормкам цветут гладиолусы намного дольше.

Что еще сделать, чтобы продлить цветение гладиолусов

  • Я регулярно удаляю отцветшие бутоны. После их увядания растения направляют ресурсы на формирование семян, а на цветение их не хватает.
  • После сильных дождей обязательно проверяю, хорошо ли подвязаны гладиолусы высокорослых сортов. Если подвязки ослабли, поправляю их, иначе крупные соцветия наклоняются и стебли могут сломаться.
  • Также я каждый день проверяю, нет ли признаков поражения трипсами. Визуально вредителей заметить бывает сложно, поэтому обращаю внимание на то, как выглядят растения. О ранней стадии поражения говорят белесые штрихи на листьях, деформация бутонов, подсыхание лепестков и неполное раскрытие цветков. Если необходимо – опрыскиваю гладиолусы биоинсектицидами. Чем раньше обнаружены вредители, тем проще с ними справиться.

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Метки: дача садоводство советы цветы
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