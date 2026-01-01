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Заболеваемость гриппом в РФ нарастает, вакцинирована четверть населения страны

На начало ноября 35,4 млн россиян привились от гриппа в рамках Всероссийской кампании по вакцинации. Прививочные мероприятия продолжаются во всех регионах РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Число заболевших гриппом растет еженедельно, уточнили в ведомстве.

По статистике Роспотребнадзора, в настоящее время в Российской Федерации заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням: за последнюю неделю зарегистрировано свыше 555 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

О новых штаммах гриппа ранее предупредили в Минздраве РФ.

Специалисты отмечают важность прививок. Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в России в сентябре. Привиться можно бесплатно по ОМС в поликлинике. Также пункты вакцинации в ряде регионов работают в крупных торговых центрах. В столице с 17 сентября заработали мобильные прививочные пункты в пешей доступности от станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, они открыты ежедневно.

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Метки: грипп Роспотребнадзор
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