ЧМ по хоккею стал терять спонсоров после вердикта CAS о допуске сборной России

"После решения CAS разрешить России участвовать мы решили убрать наш бренд и логотипы с мужского чемпионата мира. Это протест против России", – цитирует издание гендиректора AJ Давида Брая.

Компания выступала в роли спонсора чемпионатов мира с 1989 года.

Еще один партнер Международной федерации хоккея на льду (IIHF), чешский букмекер Tipsport, сообщил, что откажется от рекламы во время матчей с участием российских команд, а с дальнейшими шагами определится после прояснения позиций национальных федераций. У Tipsport контракт с IIHF до 2029 года.

Решение CAS по допуску сборной России на международные турниры

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение IIHF об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Этот вердикт обязывает IIHF вернуть сборные России в международные турниры, включая мужской чемпионат мира.

Сборная России – как и национальная команда Республики Беларусь – была отстранена от участия в мировых первенствах весной 2022 года. Руководство международной федерации объясняло этот шаг исключительно "соображениями безопасности" для участников соревнований и болельщиков. Федерация хоккея России (ФХР) оспорила изоляцию в судебном порядке, настаивая на дискриминационном характере ограничений. В итоге арбитраж в Лозанне поддержал российскую сторону, посчитав доводы IIHF о рисках безопасности недоказанными.

Где и когда пройдет чемпионат мира по хоккею 2027 года

Юбилейный, 90-й чемпионат мира по хоккею с шайбой под эгидой IIHF состоится в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Страна-хозяйка турнира была определена на конгрессе международной федерации, где немецкая заявка опередила Казахстан. Главными организационными центрами первенства станут Дюссельдорф и Мангейм, а официальный матч-открытие вынесен в Гельзенкирхен.

Матчи мирового первенства примут три многофункциональных комплекса. Стартовая встреча пройдет на футбольном стадионе "Вельтинс-Арена", а основные игры раунда распределены между комплексами PSD Bank Dome в Дюссельдорфе и SAP Arena в Мангейме. Обе ледовые арены вмещают более 13 тыс. зрителей и регулярно принимают топ-матчи немецкой хоккейной лиги. Решающие игры стадии плей-офф и финальный поединок за золотые медали пройдут в Дюссельдорфе.

В турнире должны принять участие 16 сильнейших национальных сборных планеты. Вердикт CAS о восстановлении прав ФХР изменил утвержденный состав участников. Согласно правовому решению, международная федерация обязана интегрировать российскую команду в календарь элитного дивизиона ЧМ-2027, что потребует от IIHF экстренного пересмотра формата групп и графика проведения матчей.