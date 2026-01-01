Футболисты "Спартака" разгромили "Оренбург" на старте Кубка России

Солари открыл счет на 26‑й минуте, Угальде реализовал пенальти на 33‑й и оформил дубль на 52‑й, затем отличился Умяров (78‑я), а финальную точку поставил Полех (84‑я).

У гостей единственный ответный мяч забил Ренат Голыбин на 80‑й минуте.

За "Спартак" дебютировал полузащитник Иван Сорокин. На 63‑й минуте он вышел со скамейки, заменив люксембургского хавбека Кристофера Мартинса.

"Спартак" и "Оренбург" выступают в одной группе с московской "Родиной" и казанским "Рубином". В параллельной игре первого тура столичный клуб одержал крупную победу над казанцами – 5:0.

В следующем матче турнира москвичи 19 августа сыграют в гостях с "Рубином", а "Оренбург" днем ранее встретится на выезде с "Родиной".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" каждая команда проводит по шесть матчей. Две лучшие из квартета выходят в плей‑офф этого пути, третья продолжает борьбу в "пути регионов", где до стадии плей‑офф необходимо пройти шесть раундов.

Действующим обладателем трофея является "Спартак".