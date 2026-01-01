IBU не будет обсуждать на конгрессе в сентябре тему допуска российских биатлонистов

"В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют", – цитирует сообщение пресс-службы СБР "Интерфакс".

В СБР также отметили, что ждут, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по иску российской стороны к IBU.

"Пока же арбитры CAS третий месяц пытаются определить, носит ли позиция IBU в отношении россиян дискриминационный характер по национальному признаку и не противоречит ли это принципам Олимпийской хартии", – заявили в СБР.

Когда российских биатлонистов отстранили от международных соревнований?

2 марта 2022 года исполком IBU полностью запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. 17 марта того же года IBU начал процедуру приостановки членства СБР. В сентябре 2022-го конгресс IBU официально продлил отстранение спортсменов "до выполнения определенных условий".

В декабре 2025-го СБР подал иск в CAS с требованием отменить санкции.

В каких видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном?

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет официально отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России.

По состоянию на август отечественным атлетам разрешили выступать с национальной символикой, флагом и гимном на соревнованиях 15 международных олимпийских федераций, а также в ряде неолимпийских и экстремальных дисциплин.

Летние олимпийские виды спорта

Единоборства и боевые искусства: бокс, дзюдо, спортивная борьба (вольная, греко-римская, женская) и тхэквондо.

Водные виды спорта: классическое плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло.

Гимнастика: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и аэробика.

Игровые командные виды: волейбол и гандбол.

Дисциплины на точность и силу: фехтование, тяжелая атлетика, стрельба из лука и современное пятиборье.

Рапидно-координационные виды: настольный теннис и скейтбординг.

Гребля на байдарках и каноэ: полноценный допуск на всех уровнях начнет действовать с 1 января 2027 года. До этого момента предусмотрен переходный трехступенчатый формат.

Неолимпийские, технические и экстремальные виды