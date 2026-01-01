"Ливерпуль" рассматривает трансфер нападающего "Ньюкасла" Ника Вольтемаде

На этом фоне "Ливерпуль" изучает вариант летнего трансфера 24-летнего нападающего сборной Германии, рассматривая его как усиление линии атаки и отмечая в игроке значительный потенциал.

"Руководство «Ньюкасла» изначально планировало полноценную продажу, чтобы вернуть потраченные прошлым летом €75 млн. Однако сейчас боссы клуба открыты для аренды футболиста с возможностью, но без обязательства последующего выкупа примерно за €65 млн", – говорится в материале CaughtOffside.

Вольтемаде перешел в "Ньюкасл" летом 2025 года из "Штутгарта" за €75 млн и в минувшем сезоне провел 51 матч за "сорок", забив 11 мячей и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает немецкого форварда в €55 млн.

Карьера Ника Вольтемаде

Ник Вольтемаде начинал свой путь в академии бременского "Вердера", где прошел все уровни юношеских команд. Именно в составе "зелено-белых" нападающий дебютировал во взрослом футболе, став на тот момент самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в стартовом составе на матч Бундеслиги.

Настоящий прорыв в карьере немца случился во время аренды в клубе "Эльферсберг" в сезоне-2022/2023. Нападающий помог скромной команде выйти во Вторую Бундеслигу, забив 10 голов и отдав девять результативных передач, после чего заслужил звание лучшего игрока сезона в Третьей лиге.

Летом 2024 года футболист на правах свободного агента перешел в "Штутгарт". В составе "швабов" форвард выдал мощный сезон, дебютировал в Лиге чемпионов и привлек внимание топ-клубов Европы, что привело к его рекордному трансферу в "Ньюкасл" летом 2025 года за €75 млн.

Параллельно развивалась карьера игрока в сборной Германии. Пройдя через молодежные национальные команды уровней U17 и U21, мощный нападающий получил вызов в главную сборную страны.