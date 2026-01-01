Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

На сайте "Барселоны" отмечается, что Родри считается одним из лучших игроков в мире на позиции опорного полузащитника.

"Он выделяется тактическим мышлением, умением контролировать мяч, способностью возвращать его себе и точностью передач", – также говорится в сообщении.

Главные достижения и награды Родри

Испанский полузащитник Родри (Родриго Эрнандес Касканте) – один из самых титулованных футболистов современности, выигравший все основные командные и индивидуальные трофеи.

Главные индивидуальные награды:

"Золотой мяч" (Ballon d'Or) – признан лучшим футболистом мира в 2024 году;

"Золотой мяч" ФИФА ЧМ-2026 – лучший игрок чемпионата мира;

лучший игрок Евро-2024 – самый ценный футболист чемпионата Европы;

лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА – в сезоне 2022/23;

лучший игрок финала Лиги наций УЕФА – в 2023 году;

"Золотой мяч" Клубного ЧМ ФИФА – в 2023 году.

Достижения в сборной Испании:

чемпион мира – 2026 год;

чемпион Европы – 2024 год;

победитель Лиги наций УЕФА – сезон 2022/23;

чемпион Европы (до 19 лет) – 2015 год.

Клубные трофеи ("Манчестер Сити" и "Атлетико"):

победитель Лиги чемпионов УЕФА – 2022/23 (автор победного гола в финале);

чемпион Англии – титулы АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;

победитель Клубного чемпионата мира – 2023 год;

обладатель Суперкубка УЕФА – в 2018 году с "Атлетико Мадрид" и в 2023-м с "Манчестер Сити";

обладатель Кубка Англии – 2023, 2026;

обладатель Кубка Английской лиги – 2020, 2021, 2026;

обладатель Суперкубка Англии – 2019 год.

Ранее издание The Athletic написало, что общая стоимость сделки по переходу Родри в "Барселону" может подняться до €76,5 млн.