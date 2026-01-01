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Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

С 30-летним футболистом заключен контракт до 30 июня 2030-го, сообщила во вторник, 18 августа 2026 года, "Барселона". Сам Родри назвал переход в каталонский клуб своей мечтой.

Испанский футболист Родриго Эрнандес (Родри)

Испанский футболист Родриго Эрнандес (Родри)

©IMAGO/Markus Fischer/imago-images.de/Global Look Press

На сайте "Барселоны" отмечается, что Родри считается одним из лучших игроков в мире на позиции опорного полузащитника.

"Он выделяется тактическим мышлением, умением контролировать мяч, способностью возвращать его себе и точностью передач", – также говорится в сообщении.

Главные достижения и награды Родри

Испанский полузащитник Родри (Родриго Эрнандес Касканте) – один из самых титулованных футболистов современности, выигравший все основные командные и индивидуальные трофеи.

Главные индивидуальные награды:

  • "Золотой мяч" (Ballon d'Or) – признан лучшим футболистом мира в 2024 году;
  • "Золотой мяч" ФИФА ЧМ-2026 – лучший игрок чемпионата мира;
  • лучший игрок Евро-2024 – самый ценный футболист чемпионата Европы;
  • лучший игрок Лиги чемпионов УЕФА – в сезоне 2022/23;
  • лучший игрок финала Лиги наций УЕФА – в 2023 году;
  • "Золотой мяч" Клубного ЧМ ФИФА – в 2023 году.

Достижения в сборной Испании:

  • чемпион мира – 2026 год;
  • чемпион Европы – 2024 год;
  • победитель Лиги наций УЕФА – сезон 2022/23;
  • чемпион Европы (до 19 лет) – 2015 год.

Клубные трофеи ("Манчестер Сити" и "Атлетико"):

  • победитель Лиги чемпионов УЕФА – 2022/23 (автор победного гола в финале);
  • чемпион Англии – титулы АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
  • победитель Клубного чемпионата мира – 2023 год;
  • обладатель Суперкубка УЕФА – в 2018 году с "Атлетико Мадрид" и в 2023-м с "Манчестер Сити";
  • обладатель Кубка Англии – 2023, 2026;
  • обладатель Кубка Английской лиги – 2020, 2021, 2026;
  • обладатель Суперкубка Англии – 2019 год.

Ранее издание The Athletic написало, что общая стоимость сделки по переходу Родри в "Барселону" может подняться до €76,5 млн.

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Метки: Барселона футбол
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