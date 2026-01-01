Обладатель "Золотого мяча" Родри подтвердил переход в "Барселону"

Журналист Нил Сола в соцсети X опубликовал слова игрока, накануне прибывшего в барселонский аэропорт.

"Играть за «Барселону» – моя мечта. Я приехал, чтобы осуществить ее. Мы будем биться за каждый трофей", – отметил футболист.

С 2019 года Родри выступал за "Манчестер Сити", куда перебрался из "Вильярреала". За это время он четыре раза становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок английской лиги, дважды – Кубок Англии, а также по разу завоевал Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе национальной сборной Испании Родри стал чемпионом Европы (2024) и чемпионом мира (2026).

Трансферная сага вокруг Родри

Трансферная сага Родри развивалась стремительно и завершилась главным перехватом лета 2026 года в европейском футболе.

После победы со сборной Испании на чемпионате мира 2026 года, где Родри признали лучшим игроком турнира, полузащитник четко дал понять руководству "Манчестер Сити", что хочет вернуться в Испанию. У него оставался всего один год по действующему контракту с английским клубом, а все предложения о продлении соглашения игрок последовательно отклонял. В "Сити" понимали, что это последнее трансферное окно, когда за 30-летнего хавбека можно получить солидные деньги.

Изначально главным претендентом на Родри считался мадридский "Реал". Клуб искал долгосрочное решение в центр поля, а сам Родри родился в Мадриде. Однако президент "Реала" Флорентино Перес засомневался в целесообразности сделки из-за истории травм игрока в последних сезонах.

В этот момент главный тренер мадридцев Жозе Моуринью также сделал выбор в пользу продления контракта с Орельеном Тчуамени, и "Реал" затянул переговоры.

"Барселона" изначально не рассматривала Родри как приоритетную цель на лето из-за финансовых ограничений. Ситуацию изменили два фактора: тяжелая травма Френки де Йонга и личное желание главного тренера Ханси Флика получить элитного волнореза в центр поля.

Кроме того, в "Барселоне" уже выступали семеро партнеров Родри по золотой сборной Испании, включая Гави, Педри, Дани Ольмо и Ламина Ямаля, которые активно звали капитана к себе.

Как только агент Родри Пабло Баркеро уведомил "Реал", что футболист выбирает проект "Барселоны", каталонцы пошли на штурм офиса "Манчестер Сити". Британцы жестко удерживали планку запроса и последовательно отклонили два первых официальных предложения сине-гранатовых, первое из которых составляло всего €45 млн.

Только с третьего раза, когда "Барселона" выставила финальный пакет на $76,5 млн, где €60 млн составляли гарантированную выплату, а €11–16,5 млн шли в виде бонусов, совет директоров "Сити" согласился закрыть сделку. Игрок согласовал четырехлетний контракт и вылетел в Каталонию.