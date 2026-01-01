"Рубин" выиграл у "Спартака" по пенальти

Казанцы открыли счет еще на 11-й минуте силами Жака Сиве. Москвичам удалось отыграться лишь во втором тайме – на 62-й минуте забил Манфред Угальде.

Шансы забить больше были у обеих команд – так, это могли сделать Руслан Безруков из "Рубина" и Наиль Умяров из "Спартака".

"Ближе к концовке на замену вышли также Литвинов и Даку, всего две недели назад перешедший в «Спартак» из «Рубина». А игровое преимущество «Спартака» постепенно становилось все заметнее. После красивой атаки с участием Угальде и Жедсона едва не поразил дальний угол Литвинов. А уже в компенсированное время Руслан попал в штангу после подачи настырного Дмитриева", – указывают на сайте красно-белых.

В серии пенальти были точны казанцы Жак Сиве, Назми Грипши, Александар Юкич, Руслан Безруков и Игор Вуячич, москвичи Мирлинд Даку, Кристофер Ву и Александер Джику. Удар Умярова же вратарю "Рубина" Артуру Нигматуллину удалось отразить.

В первом туре Кубка "Спартак" разгромил "Оренбург" 5:1, а "Рубин" почти с таким же счетом (0:5) уступил "Родине". Матчи третьего тура пройдут 2 сентября: "Спартак" сыграет с "Родиной", "Рубин" – с "Оренбургом".