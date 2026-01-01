Стали известны финансовые условия трансфера Алексея Батракова в "Галатасарай"

"Клубы окончательно договорились в 17:50 17 августа. Бонусы будут тяжеловыполнимыми для «Локомотива»: чемпионство, бомбардирские успехи и так далее. Также клубы договорились, что €25 млн будут выплачены в рассрочку в течение двух лет", – добавил источник "Чемпионата".

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €28 млн.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" озвучил для "Галатасарая" ценник в €28 млн за трансфер Батракова. Эту сумму для переговоров обозначил генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива", где занимался с шестилетнего возраста. На молодежном уровне полузащитник стал победителем Молодежной футбольной лиги сезона 2023 года, получив награду лучшему игроку турнира.

В основном составе "Локомотива" хавбек дебютировал в марте 2024 года в матче против "Краснодара", а первый гол на высшем уровне забил в мае того же года в ворота "Оренбурга".

В сезонах 2024/2025 и 2025/2026 Батраков закрепился в статусе ключевого центрального полузащитника и главного исполнителя стандартных положений "Локомотива". В минувшем игровом году футболист принял участие в 36 официальных матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

С осени 2024 года игрок регулярно привлекается к матчам национальной сборной России.