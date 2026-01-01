"Локомотив" запросил €28 млн за трансфер Батракова в "Галатасарай"

21‑летний Батраков – воспитанник академии "Локомотива", прошедший всю вертикаль клубной системы от молодежного состава до основы. В текущем сезоне полузащитник провел четыре матча на клубном уровне и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболист ярко проявил себя в молодежном первенстве и быстро закрепился в старте главной команды, став одним из самых многообещающих молодых талантов в российском футболе.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €28 млн.

Как в среду, 12 августа 2026 года, сообщил "Чемпионату" источник, знакомый с ситуацией, московский "Локомотив" озвучил для "Галатасарая" ценник в €28 млн за трансфер Батракова. Эту сумму для переговоров обозначил генеральный директор клуба Борис Ротенберг.

Железнодорожники не намерены отпускать своего лидера за бесценок и готовы вести диалог только на своих условиях.

Помимо "Галатасарая", в европейской прессе ранее уже всплывали слухи об интересе к полузащитнику со стороны других зарубежных клубов. Скауты нескольких европейских команд из чемпионатов Франции и Италии следили за прогрессом россиянина. Однако турецкий гранд первым перешел к конкретным действиям, так как экстренно ищет креативного игрока в центр поля перед стартом в еврокубках.

Для самого "Локомотива" потенциальный уход Батракова может стать серьезным ударом по атакующему потенциалу, но сумма в €28 млн способна перекрыть трансферные запросы клуба на несколько окон вперед. На данный момент клубы прощупывают почву, а финальное слово останется за руководством москвичей и самим футболистом.