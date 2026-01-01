ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе – NYT

Собеседники газеты указывают, что в ведомстве ожидают: работа группы будет способствовать возникновению раскола внутри кубинской политической элиты. По их словам, цель заключается в замене сторонников жесткой линии в отношении США на политиков, более готовых учитывать требования американского президента Дональда Трампа.

Кубинская сторона отреагировала критикой. "В этих намерениях нет ничего удивительного, поскольку Куба давно является целью усилий ЦРУ в области шпионажа, подрывной деятельности и дестабилизации, включая терроризм. И тем не менее Госдеп имеет дерзость называть Кубу угрозой за то, что она реализует свое законное право на самооборону", – заявил газете заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.

Руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил, что давление, которое оказывает вашингтонская администрация на Кубу, сейчас "сильнее, чем когда-либо".

По его словам, США добиваются от властей Кубы "осуществления коренных преобразований", "чтобы эта страна когда-нибудь снова стала жизнеспособной".

Как добавил сотрудник Госдепартамента, "администрация приняла меры, чтобы никто не смог вмешаться". В частности, США призывают другие страны "не предоставлять даже небольшую помощь" республике и "добились некоторых успехов на переговорах".