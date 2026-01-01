Переговоры о сиквеле "Барби" зашли в тупик из-за финансовых споров

Студия рискует лишиться своего главного проекта десятилетия. Для компании, нуждающейся в гарантированных франшизах, провал этих обсуждений станет стратегической катастрофой.

По данным источников, за последние три года Warner Bros. направила творческой команде первого фильма более шести предложений, и все они были отклонены. Об этом пишет Variety.

Последний оффер, сделанный в конце весны, студийные инсайдеры называют крупнейшим в истории компании для режиссерской команды и актеров. Один из собеседников охарактеризовал сумму как "деньги, меняющие всю жизнь".

По словам источника, знакомого с ходом сделки, совокупная стоимость "пакета", то есть общая сумма на всех главных участников, действительно может быть рекордной.

Потенциальными получателями финансового пакета называются Грета Гервиг (режиссер и соавтор сценария), Ноа Баумбах (соавтор сценария), Марго Робби (исполнительница главной роли и продюсер) и Райан Гослинг (исполнитель роли Кена).

При этом, по сообщениям инсайдеров, основная концепция сиквела уже проработана, но авторы не приступают к сценарию без подписания контрактов. В связи с тем что первоначальные соглашения не обязывали звезд возвращаться, творческая группа ведет переговоры с позиции силы, тем более что после успеха первой части Грета Гервиг стала одним из самых востребованных режиссеров.

Хайп фильма "Барби" и его кассовые сборы

Первая часть "Барби" вышла в июле 2023 года и стала главным мировым поп-культурным феноменом года. Этому способствовал феномен "Барбигеймера" – стихийный флешмоб в соцсетях, возникший из-за одновременной премьеры яркой комедии Греты Гервиг и мрачной драмы Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Зрители массово скупали билеты на оба фильма, обеспечив обеим картинам колоссальные сборы.

Масштабная промокампания ленты стоила около $150 млн, превысив производственный бюджет самой картины. Розовый цвет заполнил розничные сети за счет сотен коллабораций с брендами одежды и обуви. В рамках рекламы в Малибу даже воссоздали реальный "Дом мечты" Барби в натуральную величину.

В итоге комедия заработала в мировом прокате более $1,44 млрд, преодолев отметку в первый миллиард всего за 17 дней. Лента стала самым кассовым релизом 2023 года и самым успешным проектом в истории Warner Bros., побив рекорд финальной части "Гарри Поттера".

Благодаря этому успеху Грета Гервиг официально стала самой успешной женщиной-режиссером в истории мирового кино. Картина также получила признание критиков, удостоившись восьми номинаций на премию "Оскар" и выиграв статуэтку за лучшую песню.